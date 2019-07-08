2019-07-08T07:04:00+03:00
Происшествия

Полицейские нашли в машине тюменца наркотики, купленные в интернете

Ранее мужчина был неоднократно судим
Вадим Бегун
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Рецидивист вновь занялся за старое. Фото - пресс-служба УМВД по Тюменской области.Рецидивист вновь занялся за старое. Фото - пресс-служба УМВД по Тюменской области.
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Тюменские полицейские нашли наркотическое вещество в багажнике автомобиля, который управлял местный житель. Оказалось, он купил их в интернете.

В лесном массиве вблизи поселка Боровский был задержан 50-летний житель Ялуторовского района. В ходе досмотра автомобиля в багажнике полицейскими был обнаружен сверток с неизвестным веществом. Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Позже эксперты установили, что изъятое – наркотическое средство «N-метиэфедрон», массой 0,5404 грамм.

– Мужчина рассказал, что заказал наркотики в интернете и приехал их забирать на указанный адрес. Как только он нашел закладку и выехал на трассу, его остановили сотрудники, – сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что возбуждено два уголовных дела. Тюменец может лишиться свободы на срок до 3 лет. Ранее преступник был неоднократно судим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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