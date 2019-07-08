Тюменская область готовится к проведению переписи населения

СЕГОДНЯ 07:40 2019-07-08T07:40:26+03:00

Чуть больше года осталось до переписи населения. Фото: Вадим Бегун

Состоится она в следующем году

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В Тюмени состоялось первое заседание межведомственной комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года. Продлится она целый месяц, стартует в октябре.

Главным новшеством этой переписи станет возможность электронного анкетирования. Чтобы воспользоваться таким методом переписи, нужно быть зарегистрированным на Едином портале государственных услуг, рассказали в пресс-службе губернатора региона.

– Еще один вариант – установка электронных терминалов в общественных местах. С помощью планшетов можно будет зайти на сайт переписи и пройти анкетирование, – сообщили в пресс-службе.

Там же рассказали и о третьем способе: это стандартная процедура посещения жителей переписчиком с заполнением анкетных данных.

Напомним, перепись населения в стране проводится не реже, чем один раз в десять лет. Ближайшая запланирована на октябрь 2020 года, продлится она месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU