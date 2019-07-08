Тюменская область готовится к проведению переписи населения
В Тюмени состоялось первое заседание межведомственной комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года. Продлится она целый месяц, стартует в октябре.
Главным новшеством этой переписи станет возможность электронного анкетирования. Чтобы воспользоваться таким методом переписи, нужно быть зарегистрированным на Едином портале государственных услуг, рассказали в пресс-службе губернатора региона.
– Еще один вариант – установка электронных терминалов в общественных местах. С помощью планшетов можно будет зайти на сайт переписи и пройти анкетирование, – сообщили в пресс-службе.
Там же рассказали и о третьем способе: это стандартная процедура посещения жителей переписчиком с заполнением анкетных данных.
Напомним, перепись населения в стране проводится не реже, чем один раз в десять лет. Ближайшая запланирована на октябрь 2020 года, продлится она месяц.
ИСТОЧНИК KP.RU