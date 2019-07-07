Тюменцы могут поддержать любимый город во всероссийском конкурсе

СЕГОДНЯ 17:40 2019-07-07T17:40:09+03:00

Итоги будут подведены в канун Нового года

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Тюмень занимает 29 место в конкурсе «Город России», но у горожан есть шанс подняться на более высокие ступеньки в рейтинге городов.

Организаторы отмечают, что общенародные выборы самого привлекательного, узнаваемого и символичного мегаполиса проводятся с 2012 года на сайте город-россии.рф.

В конкурсе участвуют 83 города. Тюмень сейчас располагается на 29 месте. С начала 2019 года она получила более 5,1 тысячи голосов. Ханты-Мансийск сейчас на 16 месте, Салехард - на 54-м.

Итоги будут подведены в канун Нового года, поэтому есть возможность улучшить позиции любимого города. Для голосования не нужна отдельная регистрация. Просто собрать картинку и подтвердить выбор. Голосование бесплатное, с одного ip-адреса принимается один голос в сутки.

На сегодня лидируют Чебоксары, Владивосток и Нальчик. Замыкают рейтинг Кызыл, Якутск и Грозный, сообщает «Вслух.ру».

ИСТОЧНИК KP.RU