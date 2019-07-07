СЕГОДНЯ 15:59 2019-07-07T15:59:05+03:00

Тюменцев «Космос» приглашает на танцпол под открытым небом. Фото с сайта pixabay.com

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Научит красиво двигаться даже самых «деревянных танцоров» тренер Федерации уличного танца M.A.F.I.A и представитель всероссийского проекта DANCEHALL ARMY Катерина Толстихина.

Современные танцевальные движения у крыльца «Космоса» покажет тренер на хореографическом мастер-классе Open Dance.

- Подобное мероприятие «Космос» делал и в прошлое лето. Я тогда танцевала с прохожими три раза. Смысл публичных мастер-классов – дать людям возможность попробовать себя в разных стилях, причем бесплатно! – рассказала Катерина Толстихина.

Отметим, что «Космос» придумал и запустил летний проект «Искусство вкусно». Он представляет из себя театральный коктейль из лекций, концертов, поэтических вечеров, баттлов и читок пьес, на который бесплатно, но по предварительной регистрации, приглашаются все желающие.

Так, помимо танцев, 9 июля молодой театровед Александрина Шаклеева прочитает на публике лекцию «Новая драма: с чего начиналась современная российская драматургия?».10 июля можно будет попасть на читку пьесы «С училища», сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU