2019-07-07T12:48:08+03:00
Экономика

В Ялуторовске и Казанском районе реализуются новые инвестпроекты

Один – точка общественного питания, второй – строительство сервисного комплекса
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Ялуторовске и Казанском районе реализуются новые инвестпроекты. Фото: Инвестиционное агентство Тюменской областиВ Ялуторовске и Казанском районе реализуются новые инвестпроекты. Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области
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В Ялуторовске продолжается реализация инвестиционного проекта «ЯлтКомплектСтрой», при поддержке Инвестиционного агентства Тюменской области. Проект направлен на строительство сервисного комплекса по обслуживанию грузовой, строительной и специальной техники на земельном участке площадью почти 4 тыс. кв. м.

Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменско области, предприятие по обслуживанию техники представляет собой комплекс зданий: станцию техобслуживания, цех по ремонту большегрузного транспорта и диагностического центра, арочное здание для размещения автомойки. Для реализации проекта осуществляется обустройство стоянки под грузовую и строительную технику.

В том же Ялуторовске продолжается реализация ещё одного инвестиционного проекта – санатория «Берёзовая роща». В 2015 году при финансовой поддержке Инвестиционного агентства Тюменской области были построены два корпуса санатория-профилактория в Ялуторовске, а также приобретено медоборудование, мебель, оборудован пищеборк. Теперь же здесь решили открыть кабинет УЗИ – причём не только для отдыхающих санатория, но и для всех жителей Ялуторовска. Оборудование уже закуплено, сейчас готовится помещение, чтобы его там разместить.

КСТАТИ

Новый инвестпроект заработал и в Казанском районе – открылась ещё одна точка общественного питания и досуга. Инициатором проекта стал начинающий предприниматель А. Куропев, который воспользовался приглашением представителя Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» и оформил микрозайм по программе «Микро-Старт» на сумму 700 000 рублей под 6,5 %. Благодаря поддержке предприниматель отремонтировал помещение и закупил необходимое сырьё и оборудование. Создано несколько новых рабочих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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