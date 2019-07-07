СЕГОДНЯ 12:07 2019-07-07T12:13:49+03:00

Место проведения комедийного шоу в Тюмени пока держится в секрете. Фото с сайта pixabay.com

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В Тюмени в театр комедийной импровизации BreakFastBand проведёт бесплатное комедийное шоу. Место держится в секрете — организаторы сообщат его после регистрации тут.

По информации организаторов, количество зрителей ограничено — приглашение получат первые 100 человек. У них нет заранее подготовленного сценария, все ситуации и обстоятельства, в которых окажутся актеры на сцене, выбирают сами зрители. За два года BreakFastBand провели более 50 шоу в Тюмени, Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге, Муравленко, Тобольске, Нижневартовске и Нягани.

Добавим, BreakFastBand появился в Тюмени в 2017 году и стал одним из первых театров, который устраивает импровизационные шоу. Осенью 2018 коллектив провел в Тюмени всероссийский фестиваль комедийной импровизации Theater Games 2.0, участниками которого стали 16 команд со всей страны. Также тюменский коллектив прошел отбор в первый сезон проекта «Импровизация.Команды» от Comedy Club Production. Весной 2019 BreakFastBand выиграли в конкурсе проектов «Цех», который проводил театральный центр «Космос».

ИСТОЧНИК KP.RU