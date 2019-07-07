В Тюменской области наблюдается «Цифровой прорыв»

СЕГОДНЯ 11:45 2019-07-07T11:45:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюменской области, на базе Финаново-экономического института ТюмГУ, на этих выходных проходит региональный очный хакатон Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв». Как сообщили в департаменте информатизации Тюменской области, в мероприятии принимают участие более сотни тюменских разработчиков, дизайнеров и программистов.

В течение двух дней инженерные и творческие умы генерируют решениями и разрабатывают прототипы цифровых продуктов, которые решают важные задачи в сфере здравоохранения, ЖКХ, образования, госуправления, транспорта и логистики. Основной целью конкурса – выявление и раскрытие потенциала специалистов в сфере цифровых технологий.

Вместе с участниками на площадке присутствуют 25 экспертов – руководители крупных тюменских компаний, которые стоят на передовой региональной цифровизации, профессионалы в области цифровых технологий и представители госструктур. В их числе: Центр информационных технологий тюменской области, департамент жилищно-коммунального хозяйства, региональный департамент информатизации, МКУ «Тюменьгортранс», ГУ, компании Brebens Development, ПАО «Ростелеком», «Cinit Group», CODDY, ООО «Интеллектуальная транспортная система» и многие другие.

Стоит отметить, что конкурс является одним из флагманских проектов платформы «Россия – страна возможностей», наряду с проектами «Лидеры России», «Я – профессионал», «Мой первый бизнес», «Российская студенческая весна» и проводится в рамках выполнения задач по национальному проекту «Цифровая экономика». Организация конкурса в Тюменской области проводится в целях выполнения задач по региональному проекту «Кадры для цифровой экономики». Его основная цель – наращивание кадрового потенциала в регионе в сфере цифровизации.

ИСТОЧНИК KP.RU