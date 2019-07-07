2019-07-07T11:34:50+03:00
Общество

Тюменские робототехники испытают себя в номинациях «Искатель» и «Экстремал»

Заключительные отборочные соревнования пройдут 16 июля
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменские робототехники испытают себя в номинациях «Искатель» и «ЭкстремалТюменские робототехники испытают себя в номинациях «Искатель» и «ЭкстремалФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
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В тюменском Центре робототехники и автоматизированных систем управления 16 июля пройдут заключительные отборочные соревнования перед региональным финалом робототехнических соревнований «Кубок РТК: Тюмень». Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, своего робота можно будет испытать в одной из двух номинаций – «Искатель» или «Экстремал».

Ребята в возрасте от 11 до 14 лет смогут принять участие в номинации «Искатель», где оператор управляет роботом непосредственно на полигоне и наблюдает за ним своими глазами. В номинации «Экстремал» участвуют ребята от 14 лет и старше. Роботом управляют при помощи видеозрения робота с использованием спецаппаратуры. Участники самостоятельно выбирают количество испытаний для прохождения на полигоне, но в итоговый зачёт идёт лучшая из двух попыток заезда.

Финал региональных соревнований «Кубок РТК: Тюмень» состоится в ноябре 2019 года, в рамках XII Тюменского цифрового форума и выставки информационных технологий «ИНФОТЕХ-2019». В финале примут участие лучшие команды по итогам трёх отборочных этапов.

Напомним, главная цель ежегодных региональных соревнований по робототехнике – создание условий для развития научно-технического творчества ребят и профориентация молодёжи. Организатором турнира выступает департамент информатизации Тюменской области. Мероприятие направлено на развитие актуальных сегодня IT-навыков у подрастающего поколения в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики», который является одним из направлений национальной программы «Цифровая экономика РФ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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