2019-07-07T08:39:43+03:00
Общество

Тюменские мамы в декрете могут повысить профквалификацию

Дополнительное обучение можно пройти по нескольким специальностям
Алена Кульмухаметова
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Тюменские мамы в декрете могут повысить профквалификацию. Фото с сайта pixabay.comТюменские мамы в декрете могут повысить профквалификацию. Фото с сайта pixabay.com
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У тюменских мам, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, есть возможность повысить профессиональную квалификацию, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».

Сейчас курсы проводятся по нескольким направлениям: «Ценообразование и сметное дело в строительстве с изучением программы Гранд Смета», «Система автоматизированного проектирования AutoCad», «Портной». Еще можно пройти курсы по таким направлениям, как «Бухгалтерский учет», «Мастер бровист», «Мастер по маникюру», «Флорист», «Швея» и др.

Чтобы пройти обучение, нужно будет предоставить пакет документов. Помимо заявления, документа, удостоверяющего личность, нужно будет еще принести заверенный документ, подтверждающий нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. После регистрации необходимо обратиться в отдел профессионального обучения, где специалисты предоставят полную информацию о предлагаемых к обучению специальностях, а также сроках обучения.

Отметим, что обучение бесплатное, количество учебных мест в группе ограничено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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