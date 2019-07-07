В Тобольске полицейские вернули владельцам краденые велосипеды

СЕГОДНЯ 08:03 2019-07-07T08:03:06+03:00

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Сезон краж велосипедов продолжается в Тюменской области. Преступников удаётся найти не всегда. Но на этот раз злоумышленников задержали.

Так, в дежурную часть тобольской полиции в конце июня поступило два таких сообщения. В обоих случаях заявители хранили транспорт на лестничной площадке, а позже обнаружили их пропажу.

Оперативники установили лиц, причастных к хищениям. Один велосипед из общей приквартирной секции похитил ранее неоднократно судимый безработный 22-летний тоболяк. Похищенное имущество злоумышленник сдал в комиссионный магазин, выручив при этом 2500 рублей.

Ко второму факту кражи причастен безработный 30-летний уроженец Оренбургской области. Он так же сдал подростковый велосипед в комиссионный магазин, но уже за 2000 рублей.

В настоящее время подозреваемые свою вину признали. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Стражи порядка вернули велосипеды законным владельцам и настоятельно рекомендовали не оставлять их на лестничной клетке, особенно ночью.

ИСТОЧНИК KP.RU