В Тобольске полицейские вернули владельцам краденые велосипеды
Сезон краж велосипедов продолжается в Тюменской области. Преступников удаётся найти не всегда. Но на этот раз злоумышленников задержали.
Так, в дежурную часть тобольской полиции в конце июня поступило два таких сообщения. В обоих случаях заявители хранили транспорт на лестничной площадке, а позже обнаружили их пропажу.
Оперативники установили лиц, причастных к хищениям. Один велосипед из общей приквартирной секции похитил ранее неоднократно судимый безработный 22-летний тоболяк. Похищенное имущество злоумышленник сдал в комиссионный магазин, выручив при этом 2500 рублей.
Ко второму факту кражи причастен безработный 30-летний уроженец Оренбургской области. Он так же сдал подростковый велосипед в комиссионный магазин, но уже за 2000 рублей.
В настоящее время подозреваемые свою вину признали. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Стражи порядка вернули велосипеды законным владельцам и настоятельно рекомендовали не оставлять их на лестничной клетке, особенно ночью.
ИСТОЧНИК KP.RU