В ДТП со скорой под Тюменью пострадали пять человек
На 29 километре трассы Тюмень — Боровский — Богандинский в ДТП с участием автомобиля скорой помощи пострадали пять человек. Авария произошла утром 6 июля.
Как сообщили в ГИБДД Тюменской области, когда скорая поворачивала с трассы в деревню Мельница, в заднюю часть спецмашины въехал ВАЗ 2114.
- По предварительным данным, водитель легковушки не выдержал безопасную дистанцию и скорость на мокрой дороге, - пояснила начальник отделения пропаганды ГИБДД Тюменской области Анжела Борисова.
Фото: vk.com
В аварии пострадали пять человек — это водитель и пассажиры «Лады». Всех доставили пострадавших в ОКБ № 2.
Медики в спецмашине не пострадали. В автомобиле пациентов не было. После ДТП на вызов была направлена другая брига врачей.
ИСТОЧНИК KP.RU