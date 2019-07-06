2019-07-06T14:28:05+03:00
Происшествия

В ДТП со скорой под Тюменью пострадали пять человек

На повороте "четырнадцатая" въехала в заднюю часть спецмашины
Анна Полякова
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В ДТП со скорой под Тюменью пострадали пять человек Фото: vk.comВ ДТП со скорой под Тюменью пострадали пять человек Фото: vk.com
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На 29 километре трассы Тюмень — Боровский — Богандинский в ДТП с участием автомобиля скорой помощи пострадали пять человек. Авария произошла утром 6 июля.

Как сообщили в ГИБДД Тюменской области, когда скорая поворачивала с трассы в деревню Мельница, в заднюю часть спецмашины въехал ВАЗ 2114.

- По предварительным данным, водитель легковушки не выдержал безопасную дистанцию и скорость на мокрой дороге, - пояснила начальник отделения пропаганды ГИБДД Тюменской области Анжела Борисова.

Фото: vk.com

Фото: vk.com

В аварии пострадали пять человек — это водитель и пассажиры «Лады». Всех доставили пострадавших в ОКБ № 2.

Медики в спецмашине не пострадали. В автомобиле пациентов не было. После ДТП на вызов была направлена другая брига врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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