2019-07-06T16:56:54+03:00
Общество

Тюменцев торопят выплатить налоги на доходы

Решить вопрос нужно до 15 июля
Анна Полякова
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Тюменцев торопят выплатить налоги на доходы Фото: pixabay.comТюменцев торопят выплатить налоги на доходы Фото: pixabay.com
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Жителям Тюменской области советуют поторопиться с выплатой налога на доход. Это нужно сделать до 15 июля гражданам, кто заполнял декларации до 30 апреля, пояснили в УФНС России по Тюменской области. Сделать это можно через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» с помощью сервиса «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц» в разделе «Уплата налогов и пошлин» на сайте nalog.ru.

Речь идет о тех, кто продал имущество ранее установленного срока владения; от продажи ценных бумаг и долей в уставном капитале; от сдачи в аренду квартир, транспорта и т. д.; дарения имущества не от близких родственников; от выигрышей в лотерею от 4000 до 15000 рублей. За 2018 год обязанность рассчитаться по налогам возникала примерно у 46 тысяч граждан.

Декларации о доходах предоставили более 20 тысяч налогоплательщиков - физлиц, общая сумма налогов превышала 680 миллионов рублей.

УФНС России по Тюменской области обращает внимание, что недобросовестным гражданам грозит штраф - 5% от суммы налога, подлежащего к доплате за каждый месяц просрочки, но не более 30% и не менее 1000 рублей.

Наказание неминуемо как за неуплату налога в установленный срок, так и за несвоевременное предоставление налоговой декларации, сообщает информационное агентство «Вслух.ру».

ИСТОЧНИК KP.RU

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