Пострадавшие на трассе Тюмень-Омск не могли выбраться из горящей машины из-за шока
Пострадавшие в ДТП на трассе Тюмень-Омск едва не сгорели в машине. Они не могли выбраться из автомобиля из-за шокового состояния.
Им помог сотрудник патрульно-постовой службы МО МВД России «Заводоуковский» Эдуард Антоненко. Полицейский поздно вечером возвращался в Заводоуковск и проезжая по 105 километру автодороги Тюмень-Омск заметил горящий автомобиль. Он бросился на помощь. Мужчина и женщина, пострадавшие в аварии, находились внутри салона и не могли самостоятельно покинуть машину.
Полицейский открыл водительскую дверь, помог женщине выбраться наружу и отвел ее на безопасное расстояние, затем вернулся за мужчиной. Спаситель сообщил о случившемся в скорую помощь и пожарную службу, а также вызвал наряд ГИБДД.
Он передал пострадавших сотрудникам прибывших экстренных служб и только после этого вернулся в свое авто и уехал. Мужчину и женщину доставили в медучреждение и оказали необходимую помощь. В настоящий момент их жизням ничего не угрожает. Полицейские установили, что причиной возгорания стало ДТП - машина наехала на препятствие, сообщили в УМВД России по Тюменской области.
В ближайшее время сержант полиции будет поощрен правами начальника МО МВД России «Заводоуковский».
ИСТОЧНИК KP.RU