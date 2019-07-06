2019-07-06T13:02:52+03:00
Общество

Пострадавшие на трассе Тюмень-Омск не могли выбраться из горящей машины из-за шока

Их спас проезжавший мимо полицейский
Анна Полякова
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Пострадавшие на трассе Тюмень-Омск не могли выбраться из горящей машины из-за шока Фото: 72.мвд.рфПострадавшие на трассе Тюмень-Омск не могли выбраться из горящей машины из-за шока Фото: 72.мвд.рф
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Пострадавшие в ДТП на трассе Тюмень-Омск едва не сгорели в машине. Они не могли выбраться из автомобиля из-за шокового состояния.

Им помог сотрудник патрульно-постовой службы МО МВД России «Заводоуковский» Эдуард Антоненко. Полицейский поздно вечером возвращался в Заводоуковск и проезжая по 105 километру автодороги Тюмень-Омск заметил горящий автомобиль. Он бросился на помощь. Мужчина и женщина, пострадавшие в аварии, находились внутри салона и не могли самостоятельно покинуть машину.

Полицейский открыл водительскую дверь, помог женщине выбраться наружу и отвел ее на безопасное расстояние, затем вернулся за мужчиной. Спаситель сообщил о случившемся в скорую помощь и пожарную службу, а также вызвал наряд ГИБДД.

Он передал пострадавших сотрудникам прибывших экстренных служб и только после этого вернулся в свое авто и уехал. Мужчину и женщину доставили в медучреждение и оказали необходимую помощь. В настоящий момент их жизням ничего не угрожает. Полицейские установили, что причиной возгорания стало ДТП - машина наехала на препятствие, сообщили в УМВД России по Тюменской области.

В ближайшее время сержант полиции будет поощрен правами начальника МО МВД России «Заводоуковский».

ИСТОЧНИК KP.RU

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