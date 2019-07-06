2019-07-06T14:41:37+03:00
Общество

Тюменские СОБРовцы «прокачали» лето для подростков в «Алом парусе»

Школьникам показали приемы рукопашного боя и самообороны
Анна Полякова
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Тюменские СОБРовцы «прокачали» лето для подростков в «Алом парусе» Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской областиТюменские СОБРовцы «прокачали» лето для подростков в «Алом парусе» Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области
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Сотрудники СОБР Управления Росгвардии по Тюменской области и провели мастер-класс для воспитанников Детского морского центра «Алый парус». Как пояснили в пресс-службе ведомства, СОБРовцы поддержали всероссийскую ведомственную акцию «Прокачай лето!»

Более 100 мальчишек и девчонок в возрасте от 14 до 17 лет познакомились со службой в спецназе Росгвардии. В полевых условиях в оборонно–спортивном палаточном лагере «Непоседы» росгвардейцы показали школьникам приемы рукопашного боя и самообороны, напомнили правила безопасности в местах массового пребывания людей, а также рассказали о правильных действиях в экстремальных ситуациях.

«При любой угрозе главное - не терять самообладание, слушать команды взрослых, четко их выполнять. Желаем вам яркого лета, незабываемых эмоций, крепкого здоровья и удачи во всем. Берегите себя и друг друга», - сказал в завершение встречи офицер спецподразделения Руслан И.

Кроме того, подростки узнали, как поступить в высшие учебные заведения ведомства. Ребята поблагодарили гостей за интересное мероприятие и договорились о дальнейших встречах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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