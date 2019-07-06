2019-07-06T09:14:45+03:00
Происшествия

Спор родственников о зарплате закончился в Нижнетавдинском районе поножовщиной

Мужчины выясняли, кто больше получает
Анна Полякова
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Спор родственников о зарплате закончился в Нижнетавдинском районе поножовщинойСпор родственников о зарплате закончился в Нижнетавдинском районе поножовщинойФото: Ольга Крыльцова
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Нижнетавдинские полицейские задержали местного жителя, который набросился с ножом на родственника. О происшествии правоохранители узнали от сотрудников местного медицинского учреждения. Они сообщили, что к ним доставлен 45-летний мужчина с ножевым ранением.

Выяснилось, что за оружие 55-летний злоумышленник схватился во время пьяного конфликта. Мужчины стали спорить о том, кто больше зарабатывает. Спор перерос сначала в драку. Однако в какой-то момент старший схватил с кухонного стола нож и нанес удар оппоненту. Испугавшись, он тут же выскочил из квартиры. Раненый сам вызвал скорую помощь.

Как сообщили в УМВД по Тюменской области, уголовное дело завели по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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