В Тобольске полицейские раздали похищенные велосипеды законным владельцам

СЕГОДНЯ 08:06 2019-07-06T09:51:53+03:00

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В дежурную часть тобольской полиции с начала летнего сезона продолжают поступать заявления о хищении велосипедов. В июньских случаях владельцы хранили двухколесный транспорт на лестничных площадках, а позже обнаружили их пропажу.

Личность похитителей сыщики уголовного розыска установили во время оперативно-розыскных мероприятий.

Так, например, один велосипед из общей приквартирной секции похитил ранее неоднократно судимый неработающий 22-летний тоболяк. Краденое сдал в комиссионный магазин, выручив при этом 2500 рублей.

К другому случаю причастен официально нетрудоустроенный 30-летний уроженец Оренбургской области. Он также сдал подростковый велосипед в комиссионку, но за 2000 рублей.

Как сообщили в УМВД России по Тюменской области, подозреваемые свою вину признали. Стражи порядка вернули велосипеды законным владельцам и настоятельно рекомендовали не оставлять их на лестничной клетке, особенно в ночное время.

Между тем, на злодеев завели уголовные дела по статье. С мужчин взяли подписки о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU