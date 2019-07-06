2019-07-06T06:29:33+03:00
Общество

Тюменцам не разрешают ходить в лес

Особый противопожарный режим сохраняется
Анна Полякова
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Тюменцам не разрешают ходить в лесТюменцам не разрешают ходить в лесФото: Анна Полякова
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На территории Тюменской области установлен запрет на посещения лесов. Особый противопожарный режим действует для всех горожан, за исключением тех, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в зеленом массиве.

- Ограничения введены для предотвращения возникновения пожаров. Запрещено разводить костры, сжигать мусор, выжигать сухую траву, бросать непотушенные спички и окурки, - пояснили в мэрии.

Отдых в лесу разрешен только в специально отведенных для этих целей местах, обозначенных специальными знаками. На территории городских лесов обустроено 16 зон отдыха, их перечень опубликован на официальном портале администрации города Тюмени.

Леса, а также дачи ежедневно территориальные органами администрации города Тюмени и МКУ «ЛесПаркХоз», проводится видеонаблюдение для своевременного обнаружения возгораний.

Департамент безопасности жизнедеятельности напоминает о том, что несоблюдение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима влечет административную ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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