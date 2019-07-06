2019-07-06T05:35:07+03:00
Общество

Погода в Тюмени 6 июля: осадки не ожидаются

Температура воздуха +21 градус
Анна Полякова
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Погода в Тюмени 6 июля: осадки не ожидаютсяПогода в Тюмени 6 июля: осадки не ожидаютсяФото: Анна Полякова
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В субботу, 6 июля, в Тюмени, по прогнозам метеорологов, ожидается +21 градус, переменная облачность. День пройдет без осадков. Ветер западный 4 м/с.

В Ялуторовске и Заводоуковске +20, пасмурно и дождливо, ветер преимущественно западный 4 м/с.

В Тобольске столбик термометра поднимется до +22 градусов, утренняя солнечная погода после обеда сменится на пасмурную, пойдет небольшой дождь, ветер юго-западный 4 м/с.

В Ишиме воздух прогреется только до + 18 градусов, пасмурно, прогнозируется ливневый дождь с грозой, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4 м/с.

Этот день предшествует празднику Ивана Купалы. 6 июля совершались многие купальские обряды, а ночь считали волшебной (Купальская ночь). На Руси с этой даты открывался купальный сезон. По обычаю, искупаться в воде должны были все – от младенцев до древних старцев, если не в водоеме, то в бане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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