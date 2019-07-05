Синоптики обещают жару тюменцам на следующей неделе

СЕГОДНЯ 16:03 2019-07-05T16:03:26+03:00

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На следующей неделе жители Тюмени будут изнывать от жары. Так, на выходных синоптики обещают до 36 градусов тепла.

Начало недели таким жарким не будет. В понедельник +19, пройдет небольшой дождь. Осадки ожидаются и во вторник, среду и четверг. Однако в среду в город придет существенное потепление. В этот день воздух прогреется до 26 градусов. В четверг гроза, +28.

В выходные в Тюмени будет жарко – +31,+36. Ветер южный, до 14 метров в секунду.

Ранее "Комсомольская правда Тюмень" рассказывала, как спастись от жары в Тюмени: ТОП-10 актуальных советов.

ИСТОЧНИК KP.RU