2019-07-05T15:36:51+03:00
Общество

На участках улицы Одесской в Тюмени запретят движение транспорта

Дорога ремонтируется
Вадим Бегун
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Улицу Одесскую в Тюмени перекрывали уже несколько раз в этом году. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.Улицу Одесскую в Тюмени перекрывали уже несколько раз в этом году. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
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В связи с проведением капитального ремонта автомобилям запретят ездить по ул. Одесской на участках от ул. Республики до ул. Котовского и от ул. Котовского до ул.50 лет Октября. Работы продлятся почти три недели – с 8 до 30 июля.

– Объехать ремонтируемые участки можно по улицам Котовского, Пржевальского, Энергетиков и Мельникайте, – сообщили в пресс-службе администрации города Тюмени.

Там просим участников дорожного движения обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения.

Напомним, что с 9 июня до 4 июля в связи с проведением капитального ремонта улицу Одесскую уже перекрывали. Тогда для проезда транспортных средств закрывали отрезок от улицы Котовского до улицы 50 лет Октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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