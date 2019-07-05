В Тюменской области назначен исполняющий обязанности прокурора
Старший советник юстиции Руфат Биктимеров назначен исполняющим обязанности прокурора Тюменской области. До этого он был первым заместителем. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.
Биктимеров родился в селе Есаулы Тюменской области. Свой трудовой путь начал с помощника прокурора Калининского административного округа Тюмени. Далее два года проработал в должности прокурора Исетского района. С 2008 по 2012-й – начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Тюменской области. После этого в течение пяти лет был прокурором Тюмени.
В декабре 2018 года Биктимеров был назначен первым заместителем прокурора Тюменской области.
Ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала, что прокурор региона Владимир Владимиров назначен на должность руководителя Северо-Западной транспортной прокуратуры. В Тюмени он проработал 12 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU