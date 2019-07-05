2019-07-05T14:53:44+03:00
Общество

В Тюменской области назначен исполняющий обязанности прокурора

Должность занял бывший первый зам
Вадим Бегун
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Биктимеров ранее был прокурором Тюмени. Фото - Тюменская региональная общественная организация выпускников Тюменского государственного университета.Биктимеров ранее был прокурором Тюмени. Фото - Тюменская региональная общественная организация выпускников Тюменского государственного университета.
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Старший советник юстиции Руфат Биктимеров назначен исполняющим обязанности прокурора Тюменской области. До этого он был первым заместителем. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.

Биктимеров родился в селе Есаулы Тюменской области. Свой трудовой путь начал с помощника прокурора Калининского административного округа Тюмени. Далее два года проработал в должности прокурора Исетского района. С 2008 по 2012-й – начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Тюменской области. После этого в течение пяти лет был прокурором Тюмени.

В декабре 2018 года Биктимеров был назначен первым заместителем прокурора Тюменской области.

Ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала, что прокурор региона Владимир Владимиров назначен на должность руководителя Северо-Западной транспортной прокуратуры. В Тюмени он проработал 12 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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