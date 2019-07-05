2019-07-05T14:32:50+03:00
Общество

Тюменские полицейские ловят нелегальных мигрантов на рынке «Привоз»

Пока информации о задержаниях иностранных граждан нет
Вадим Бегун
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Сотрудники полиции оцепили тюменский рынок.Сотрудники полиции оцепили тюменский рынок.Фото: Ольга Крыльцова
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Сотрудники тюменской полиции и Росгвардии нагрянули на рынок «Привоз», расположенный в конце улицы Республики. Стражи порядка ловят мигрантов, которые живут и работают в областном центре без специального разрешения.

– На рынке проходит оперативно-профилактическое мероприятие по выявлению иностранных граждан, находящихся в России нелегально, и лиц без гражданства. В случае обнаружения человека без документов его доставят в отдел полиции для установления личности, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по Тюменской области Светлана Новик.

По ее словам, информацию о задержанных появится только завтра или в понедельник. Однако некоторые СМИ региона пишут, что полицейские уже увезли в автозаке порядка 40 иностранцев.

Ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала, что тюменец приютил 30 мигрантов в маленькой однушке. За это мужчине грозит лишение свободы на срок до 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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