2019-07-05T15:17:32+03:00
Происшествия

Пьяный тюменец врезался в дерево на угнанном авто

Житель областного центра решил покататься по ночному городу
Вадим Бегун
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Тюменец решил насладиться красотой ночной Тюмени, но ему помешало дерево.Тюменец решил насладиться красотой ночной Тюмени, но ему помешало дерево.Фото: Ольга Крыльцова
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Тюменец, предварительно выпив, угнал автомобиль. Но далеко на нем не уехал – помешало дерево.

В полицию областной столицы поступила информация от местного жителя. Мужчина сообщил, что у него угнали транспортное средство.

– В ночное время тюменец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил покататься на машине. Так как своей у него не было, он нашел другую в одном из дворов города. Сев в нее, замкнул провода замка зажигания и поехал. Однако реализовать планы ему не удалось: мужчина совершил ДТП, врезавшись в дерево, – рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Записи с камер видеонаблюдения помогли полицейским в кратчайшие сроки задержать подозреваемого. Им оказался 20-летний безработный местный житель. Сейчас машина передана законному владельцу. Молодому человеку грозит до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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