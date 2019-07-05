Более 10 тысяч бутылок контрафактного алкоголя изъяли полицейские у тюменки

СЕГОДНЯ 13:43 2019-07-05T13:43:53+03:00

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Контрафактный алкоголь в количестве 13 тысяч бутылок нашли полицейские в гараже предпринимательницы в Тюмени. Женщина продавала его в своих магазинах.

Сотрудники экономической безопасности в гаражном кооперативе областной столицы обнаружили контрафактную алкогольную продукцию. Полицейские провели исследование и установили, что все бутылки имеют поддельную маркировку.

– 41-летняя тюменка, являясь индивидуальным предпринимателем, арендовала гаражные помещения для хранения спиртосодержащей продукции. Являясь хозяйкой двух торговых точек, она без труда реализовывала немаркированный алкоголь. Его нашли в ходе осмотра подсобных помещений. Общая сумма – один миллион рублей, – рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

В ведомстве сообщили, что в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU