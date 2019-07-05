Момент стрельбы в ТРЦ Тюмени попал в объектив камер, расположенных в здании

СЕГОДНЯ 13:02 2019-07-05T13:09:22+03:00

На кадрах видно, что перестрелку нападавшие затеяли вблизи эскалатора, где были люди [ВИДЕО]

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Тюменский следственный комитет опубликовал видео, на котором запечатлена перестрелка в торгово-развлекательном центре «Кристалл». На кадрах видно, что стрельбу по человеку нападавшие открыли вблизи эскалатора.

В этот момент на этаже, помимо пострадавшего, находились и другие посетители ТРЦ. К счастью, никто из них не пострадал. В отношении же стрелявшего, 27-летнего жителя города Тюмени, СКР возбудил уголовное дело.

- Он обвиняется совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.30 ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство), «а, г» ч.2 ст.127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, группой лиц по предварительному сговору с применением оружия), - пояснили в следственные управления СКР по Тюменской области.

По версии следствия, 3 июля 2019 года около 15 часов, на втором этаже торгового центра обвиняемый открыл стрельбу по 40-летнему мужчине, которого встретил там. Причиной поступка стали давние неприязненные отношения. Своему оппоненту нападавший ранил руку.

- Известно, что до стрельбы, злоумышленник вместе с братом закрылись в одном из магазинов торгового центра, где ждали подмогу, вызванную по телефону. Продавцы же не могли покинуть помещение, - добавили в следственном управлении.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий все участники инцидента были установлены и задержаны. У нападавшего полицейские изъяли травматический пистолет, из которого велась стрельба и охотничье ружье. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU