Момент стрельбы в ТРЦ Тюмени попал в объектив камер, расположенных в здании
Фрагмент стрельбы в торговом центре Тюмени попал в объектив камер.
Тюменский следственный комитет опубликовал видео, на котором запечатлена перестрелка в торгово-развлекательном центре «Кристалл». На кадрах видно, что стрельбу по человеку нападавшие открыли вблизи эскалатора.
В этот момент на этаже, помимо пострадавшего, находились и другие посетители ТРЦ. К счастью, никто из них не пострадал. В отношении же стрелявшего, 27-летнего жителя города Тюмени, СКР возбудил уголовное дело.
- Он обвиняется совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.30 ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство), «а, г» ч.2 ст.127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, группой лиц по предварительному сговору с применением оружия), - пояснили в следственные управления СКР по Тюменской области.
По версии следствия, 3 июля 2019 года около 15 часов, на втором этаже торгового центра обвиняемый открыл стрельбу по 40-летнему мужчине, которого встретил там. Причиной поступка стали давние неприязненные отношения. Своему оппоненту нападавший ранил руку.
- Известно, что до стрельбы, злоумышленник вместе с братом закрылись в одном из магазинов торгового центра, где ждали подмогу, вызванную по телефону. Продавцы же не могли покинуть помещение, - добавили в следственном управлении.
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий все участники инцидента были установлены и задержаны. У нападавшего полицейские изъяли травматический пистолет, из которого велась стрельба и охотничье ружье. Расследование уголовного дела продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU