Коллектив тюменской «Комсомолки» награждён Благодарственным письмом Тюменской городской думы

СЕГОДНЯ 12:31 2019-07-05T12:48:17+03:00

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Коллектив регионального выпуска ООО «Комсомольской правда – Тюмень» награждён Благодарственным письмом Тюменской гордумы за «многолетний добросовестный труд и в связи с 25-летием со дня образования Тюменской городской думы». Награду из рук депутата Тюменской городской Думы получила главный редактор издания Виктория Аввакумова.

Юрий Александрович пожелал коллективу оставаться на плаву, грамотно освещать городские социально-значимые мероприятия и быть на страже объективности и справедливости.

- Вы – одни из немногих, кто действительно качественно выполняет свою работу на благо читателей, - заметил Юрий Александрович.

На фото (слева направо): корреспондент издания Алексей Косенчук, выпускающий редактор «Комсомольской правды – Ямал» Анна Горлач, выпускающий редактор «Комсомольской правды – Югра» Алёна Кульмухаметова, главный редактор издания Виктория Аввакумова, депутат Тюменской городской думы Юрий Баранчук и заместитель главного редактора Кира Санникова.

ИСТОЧНИК KP.RU