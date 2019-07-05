Тюменским парам, прожившим в браке десятки лет, вручили медали «За любовь и верность»

СЕГОДНЯ 12:35 2019-07-05T12:35:05+03:00

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Пары, прожившие в браке от 30 до 50 лет, наградили медалями в Тюмени. Церемония прошла в Янтарном зале дворца бракосочетания.

15 юбиляров были приглашены из Каскары, Винзилей, Марая, а также из самого областного центра. Среди гостей торжественной церемонии – Виктор и Татьяна Бобенцовы.

– Они вместе уже более сорока лет. Говорят, что полюбили друг друга с первого взгляда. Сейчас Бобенцов преподает в одном из университетов города, его жена работала экономистом в Госбанке. У них выросли две дочери, а теперь бабушку и дедушку радуют внук и четверо внучек. Семья вместе отмечает праздники и старается чаще проводить время вместе, – рассказали в пресс-службе администрации города Тюмени.

Пожилым тюменцам, которые бок о бок живут почти полвека, вручили медали «За любовь и верность». Вместе с ними заслуженную награду получили и другие юбиляры. Председатель комитета загс администрации города Тюмени Ирина Казакевич заявила, что благодаря таким парам, создавшим и сохранившим свою семью, и развивается наш город.

ИСТОЧНИК KP.RU