В Тюмени эвакуировали жителей многоэтажки из-за пожара на балконе

СЕГОДНЯ 11:43 2019-07-05T11:43:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюмени, накануне вечером, сотрудники МЧС эвакуировали жителей многоэтажки. Из дома, расположенном на улице 30 лет Победы, 79 спасатели вывели 15 человек. Там загорелся балкон на первом этаже.

Пожар произошел накануне, 4 июля, вечером. По словам очевидцев, женщина, проживающая в указанном доме, уснула с сигаретой на балконе.

– Вызов поступил в 21.15. Горел балкон на первом этаже площадью 0,5 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

Пожар стал темой для обсуждения среди тюменцев в социальных сетях. Так, одна из комментаторов, которая является очевидцем происшествия, заявила, что женщина, которую вытащили из горящей квартиры, была пьяной и даже не понимала, что происходит.

ИСТОЧНИК KP.RU