Тюменку, запертую в чужой квартире, пришлось вызволять спасателям

СЕГОДНЯ 11:15 2019-07-05T11:15:40+03:00

Мужчина сказал, что пойдет в магазин и пропал

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Тюменским спасателям пришлось через окно освобождать женщину, которая была заперта в квартире. Оказалось, что она пришла к знакомому, но позже тот ушел и просто пропал.

– Вызов в отдел полиции поступил 3 июля в 19.25. Женщина сообщила, что находится в запертой квартире на третьем этаже. Прибывшие сотрудники полиции не могли без ведома хозяина вскрывать двери, поэтому было принято решение вызвать спасателей. Они и высвободили тюменку, – рассказывает пресс-секретарь управления МВД по Тюменской области Мария Новопашина.

Стало известно, что квартира принадлежит знакомому «пленницы». Она пришла к нему, чтобы выпить алкоголь. А когда спиртное закончилось, хозяин жилплощади ушел в магазин и пропал, его телефон был отключен. Спустя несколько часов отсутствия женщина позвонила в полицию.

Как пояснила Новопашина, тюменка не стала заявлять в полицию на своего знакомого. Так как насильно в квартире ее никто не держал, то и дело открывать в отделе не стали.

ИСТОЧНИК KP.RU