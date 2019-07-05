Два тюменца заживо сожгли своего знакомого

СЕГОДНЯ 10:50 2019-07-05T10:51:43+03:00

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В Тюменской области два молодых человека облили бензином и подожгли своего знакомого, который якобы украл у одного из них камеру для автомобильной шины. Пациент в тяжелом состоянии.

В вагайскую полицию обратились сотрудники районной больницы, сообщив, что к ним поступил сильно обгоревший мужчина.

– Выяснилось, что к пострадавшему в этот день пришли знакомые. У них возник конфликт, мужчины облили потерпевшего бензином, подожгли и скрылись. Случайные прохожие повалили мужчину на землю и сбили пламя, – сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Позже полицейским удалось задержать подозреваемых. Ими оказались двое местных жителей 1987 и 1991 годов рождения. Они рассказали, что распивали алкоголь со своей знакомой. Женщина заявила, что именно потерпевший украл у одного из фигурантов камеру для шины. Разыскав мужчину, преступники стали требовать вернуть похищенное. На все возражения они не обращали внимания, а после облили тюменца бензином и подожгли.

Молодым людям грозит лишение свободы на срок от восьми до двадцати лет. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU