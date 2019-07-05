В жуткой аварии на тюменской трассе погиб мужчина
Обстоятельства аварии сейчас выясняются
В аварии погиб мужчина и пострадали две женщины. Фото - Александр Пискулин.
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На 23-м километре трассы Тюмень-Омск произошло серьезное ДТП. Водитель одного из автомобилей погиб на месте.
– Накануне на тюменской трассе столкнулись «Пежо 206» и «Тойота Камри». Погиб 35-летний мужчина, также пострадали две женщины, – рассказывает пресс-секретарь Госавтоинспекции по Тюменской области Анжела Борисова.
По ее словам, 48-летняяводитель «Пежо», жительница поселка Винзили, получила переломы и другие повреждения. Травмы имеются и у 26-летней пассажирки «Тойоты». Обеих пострадавших увезла скорая.
Все обстоятельства аварии сейчас выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU