В Тюменской области появятся новые колледжи

СЕГОДНЯ 10:27 2019-07-05T10:27:28+03:00

Сокращений из-за объединения учебных заведений не будет. Фото - пресс-служба департамента образования и науки Тюменской области.

Они образованы за счет слияния других учебных заведений

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С этого учебного года свои двери распахнет Тюменский колледж производственных и социальных технологий. Он появился за счет укрупнения профессиональных учреждений.

Стало известно, что новое учебное заведение образовано путем слияния Тюменского лесотехнического техникума и Западно-Сибирского государственного колледжа. Здесь откроют учебно-производственное предприятие, где студенты в условиях реального производства будут лично отрабатывать этапы технологического процесса выпуска продукции.

– К Тюменскому колледжу транспортных технологий и сервиса присоединится Тюменский колледж водного транспорта. В учреждении сосредоточат все направления по единому профилю подготовки (железнодорожный, автомобильный, речной, морской транспорт и логистика), – сообщили в департаменте науки и образования региона.

К тому же, к Ялуторовскому агротехнологическому колледжу присоединится Заводоуковский агропромышленный техникум. Тут будут готовить кадры в сфере сельского хозяйства.

Сокращений среди преподавателей не будет, уверяют в департаменте. Кадровые изменения коснутся лишь управленческого персонала.

ИСТОЧНИК KP.RU