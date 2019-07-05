Пожилой тюменец грозился убить семью за селфи на фоне природы

СЕГОДНЯ 09:47 2019-07-05T09:47:56+03:00

Тюменцу не понравилось, что семья хочет сделать фото у реки. Фото: Ольга Крыльцова

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Пожилой житель Тюменской области угрожал убить семью, которая решила сфотографироваться у реки. Пенсионер выгнал их с прибрежной зоны.

К участковому уполномоченному полиции обратился 38-летний житель Уватского района. Мужчина сообщил, что его семье грозит опасность.

– Выяснилось, что потерпевший со своей матерью и женой совершали прогулку вдоль берега реки. Супруга обратившегося в полицию мужчины захотела сделать совместную фотографию на фоне природы. Однако фотосъемку прервал пенсионер, живущий неподалеку, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Там сообщили, что, держа в руках предмет, похожий на оружие, подозреваемый начал выкрикивать слова угрозы убийством в адрес мужчины и его семьи. Позже пенсионера задержали, и он пояснил, что таким образом пытался выгнать граждан с прибрежной зоны. Орудия преступления мужчина выкинул его в реку.

В отношении него возбуждено уголовное. Пожилой тюменец может лишиться свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU