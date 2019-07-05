Пассажиры поезда «Императорский маршрут» получат бесплатную экскурсию по Тобольскому Кремлю

СЕГОДНЯ 08:32 2019-07-05T08:48:30+03:00

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Пассажиры брендированного поезда Тюмень-Тобольск в честь годовщины запуска состава «Императорский маршрут» получат купоны на бесплатную экскурсию по Тобольскому кремлю и Губернскому музею.

Стать обладателями подарков смогу те, кто отправится 7 июля рейсами №7356/7358 с отправлением из Тюмени в 07:21 по местному времени. Уже в Тобольске у памятника Семену Ремезову в 12:30 пассажиров будет ожидать экскурсовод с табличкой «Поезд «Императорский маршрут».

Для того чтобы принять участие в экскурсии, необходимо предъявить гиду билет на поезд и специальный купон, который вручат во время поездки. Добраться от железнодорожного вокзала Тобольск до кремля и обратно туристам проще всего на автобусе №5, расписание которого увязано с графиком движения пригородных поездов сообщением Тюмень – Тобольск.

В пресс-службе Свердловской железной дороги отметили, что всего за год пассажирами поезда «Императорский маршрут» стали более 100 тыс. человек. Особой популярностью рейсы пользуются среди организованных детских групп. За 12 месяцев перевезено порядка 30 тыс. детей.

ИСТОЧНИК KP.RU