СЕГОДНЯ 18:13 2019-07-04T18:13:23+03:00

Состоялось совещание о мерах по снижению экологических рисков для здоровья населения в УФО

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Совещание на тему «О мерах, принимаемых в субъектах Российской Федерации, находящихся в пределах Уральского федерального округа, по снижению экологических рисков для здоровья населения» провела помощник полпреда Анна Ленская по поручению полномочного представителя президента России Николая Цуканова. По её словам, оно организовано в продолжении большой работы по снижению экологических рисков для здоровья населения и решений, принятых на совещании под председательством Николая Цуканова.

Национальные цели РФ до 2024 года определены 204 Указом Президента, в котором важнейшим базовым показателем благополучия граждан определено повышение продолжительности жизни до 78 лет. На создание благоприятной и безопасной среды для жизни и населения направлена реализация мероприятий нацпроекта «Экология».

УФО участвует в семи федеральных проектах. Разработано 33 региональных проекта, 21 из которых – с федеральным финансированием. Во всех субъектах РФ утверждены региональные паспорта проектов и заключены соглашения с Минприроды России и Минстроем России о реализации указанных проектов.

Совещание провела провела помощник полпреда Анна Ленская

В рамках федерального проекта «Чистая страна» в субъектах предусмотрена ликвидация 117 несанкционированных свалок в границах городов. Например, в Тюменской области планируется ликвидация свалок на 9-м км Велижанского тракта. Площадь обхекта – более 41 га, срок реализации – 2020 год.

По итогам реализации одного из ключевых проектов – «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» – будет введено в эксплуатацию более 40 млн.тонн/год мощностей по обработке и более 23 млн.тонн/год мощностей по утилизации, а также создание экотехнопарка. Благодаря этому доля ТКО, направленных на утилизацию, повысится 36%, доля ТКО, направленная на обработку, до 60%.

В числе основных задач нацпроекта «Экология» - создать эффективную систему обращения с отходами производства и потреблению. На новую систему с 1 января 2019 полностью перешли 4 субъекта федерального округа и «южная» территория ХМАО-Югры. Также субъектам РФ нужно шире привлекать к реализации нацпроекта представителей экологической общественности и экспертов.

Встреча проходила в формате видеоконференции

Отдельный вопрос – тема управления экологически обусловленными рисками для здоровья населения. Т.к. руководитель Роспотребнадзора А.Ю. Поповой определила УФО для реализации этого пилотного проекта.

- Нам необходимо установить жёсткий контроль не только за ходом реформы ТКО, но и за надлежащим исполнением мероприятий национального проекта «Экология», включая целевое расходование денежных средств, направляемых на его реализацию, - отметила Анна Ленская.

ИСТОЧНИК KP.RU