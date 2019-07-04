СЕГОДНЯ 16:30 2019-07-04T16:30:36+03:00

Прокуратура Тюменской области провела проверку по информации о некачественной воде в селе Каскара Фото: pixabay.com

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Прокуратура Тюменской области провела проверку по информации о некачественной воде в селе Каскара. Установлено, что на сегодняшний день питьевой водой, которая соответствует требованиям безопасности, обеспечены 88,2% населения. Есть проблемы с обеспечением качественной водой и части жителей села Каскара.

В связи с этим областная прокуратура внесла в адрес губернатора представление об устранении нарушений закона. Рассмотрение представления находится на контроле ведомства.

Напомним, губернатор Тюменской области Александр Моор взял на личный контроль поручение президента РФ Владимира Путина – разобраться с системой водоснабжения в селе Каскара. Сообщение прозвучало во время «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным 20 июня 2019. Глава региона подчеркнул, что в сентябре-октябре 2019 планируется заключить концессионное соглашение в целом по Тюменском районе, благодаря чему жители смогут подключиться с централизованным сетям водоснабжения.

Отметим, что в Тюменской области ведётся системная работа по обеспечению жителей качественной питьевой водой. 90% жителей региона уже имеют к ней доступ, причём 20% из них получили эту возможность за последние 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU