Погода на 5 июля в Тюмени: осадков не будет

СЕГОДНЯ 05:00 2019-07-05T05:00:14+03:00

Наконец, в Тюмени не будет дождя. Фото: Вадим Бегун

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Сегодня, 5 июля, в Тюмени будет без осадков. Облака, которые появятся на небе утром и продержатся почти весь день, к вечеру должны рассеяться.

Температура воздуха ночью составит +13, +14 градусов, днем потеплеет до 22 градусов тепла. Максимально воздух прогреется в этот день до +23. Вечером столбик термометра опустится до отметки +14 градусов.

5 июля почитается память святого Евсевия, епископа Самосатского. Наши предки в этот день ожидали дождя, так как он указывал на хороший урожай хлебов. Хороший урожай обещал и месяц, если он «играет» вечером. А утром наблюдали за туманом: если он стелется по воде – будет хорошая погода.

ИСТОЧНИК KP.RU