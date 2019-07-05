Иностранные журналисты попробуют уху с нефтью в Тюмени

СЕГОДНЯ 07:41 2019-07-05T07:41:11+03:00

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Информационный тур «Начни знакомство с Сибирью в Тюмени» для представителей туриндустрии и журналистов из зарубежных стран стартовал вчера. Целую неделю гости из Италии, Сингапура, Эстонии, Японии, Германии, Болгарии и других стран будут путешествовать по региону.

В первый день иностранцы отправились на обзорную экскурсию «Тюмень – врата Сибири». Им удалось посетить Сквер сибирских кошек, Мост Влюбленных, конечно же, набережную Тюмени. Во второй день делегаты примут участие в туре «Черное золото Сибири». Они побывают на буровой установке и отведают ухи с нефтью, сообщили в туристско-информационном центре Тюменской области.

В течение недели для иностранных гостей также устроят прогулку на теплоходе по Туре, посещение монастырей и музеев, Ялуторовского острога и Абалакского туристического комплекса, а также крупнейшей площадки нефтехимического производства в Тобольске.

ИСТОЧНИК KP.RU