2019-07-05T07:41:11+03:00
Общество

Иностранные журналисты попробуют уху с нефтью в Тюмени

В Тюмени делегация пробудет неделю
Вадим Бегун
Поделиться:
Иностранцы отведают тюменской ухи из нефти. Фото - Туристско-информационный центр Тюменской области.Иностранцы отведают тюменской ухи из нефти. Фото - Туристско-информационный центр Тюменской области.
Изменить размер текста:

Информационный тур «Начни знакомство с Сибирью в Тюмени» для представителей туриндустрии и журналистов из зарубежных стран стартовал вчера. Целую неделю гости из Италии, Сингапура, Эстонии, Японии, Германии, Болгарии и других стран будут путешествовать по региону.

В первый день иностранцы отправились на обзорную экскурсию «Тюмень – врата Сибири». Им удалось посетить Сквер сибирских кошек, Мост Влюбленных, конечно же, набережную Тюмени. Во второй день делегаты примут участие в туре «Черное золото Сибири». Они побывают на буровой установке и отведают ухи с нефтью, сообщили в туристско-информационном центре Тюменской области.

В течение недели для иностранных гостей также устроят прогулку на теплоходе по Туре, посещение монастырей и музеев, Ялуторовского острога и Абалакского туристического комплекса, а также крупнейшей площадки нефтехимического производства в Тобольске.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пассажиры поезда «Императорский маршрут» получат бесплатную экскурсию по Тобольскому Кремлю
Директор тюменской стройфирмы высказался о возможной сделке с федеральным застройщиком
150 кинематографистов приедут в Тюмень для участия в проекте «Снять за 72 часа»
В Тюмени сегодня отключат светофоры
Тюменские пенсионеры подают обращения на повышение пенсии
Погода на 5 июля в Тюмени: осадков не будет
Состоялось совещание о мерах по снижению экологических рисков для здоровья населения в УФО
Прокуратура Тюменской области провела проверку по информации о некачественной воде в селе Каскара
«Анну» в Тюмени покажут за один день до официальной премьеры в России
В Тюмени часть улицы Самарцева закроют на неделю
Тюменец чуть не лишился дорогой иномарки из-за долгов по алиментам
В Тюменском драмтеатре сыграли более пятисот спектаклей за сезон
Старейшее предприятие Тюмени признано банкротом
Члена банды, убившей восемь человек, этапировали в Тюмень
Тюменские сайты по доставке алкоголя ночью признаны вне закона
Сотрудники Росгвардии изъяли у тюменцев более 70 единиц оружия