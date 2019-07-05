150 кинематографистов приедут в Тюмень для участия в проекте «Снять за 72 часа»

СЕГОДНЯ 07:00 2019-07-05T07:00:45+03:00

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Проектом «Снять за 72 часа» заинтересовались кинематографисты из 69 городов страны. Он пройдет в Тюмени с 13 по 19 июля.

– Участие в мероприятии примут 150 режиссеров со всей страны и ближнего зарубежья. На момент отбора подано более 500 заявок из 69 городов России и шести разных стран, включая Германию, Беларусь и Узбекистан, – рассказали в Центре развития региональных медиа и кино «Медиаполис».

Там поделились, что основная цель мероприятия – объединить кинематографистов из разных уголков страны в Тюмени, чтобы создать короткометражное кино или рекламу. Так, в проекте могли принять участие режиссеры, сценаристы, продюсеры, операторы, монтажеры и актеры. Более 30% заявок поступило в последнем, актерском направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU