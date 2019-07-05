2019-07-05T06:19:59+03:00
Общество

В Тюмени сегодня отключат светофоры

Проводятся работы на сетях
Вадим Бегун
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В Тюмени продолжаются работы на сетях.В Тюмени продолжаются работы на сетях.Фото: Ольга Крыльцова
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В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 5 июля, будут отключены светофоры.

Так, будут отключены светофоры на пересечении ул. Профсоюзной и ул. 50 лет Октября с 09.30 до 16.00, а также на ул. Бабарынка в районе дома № 16 – с 09.00 до 17.00, рассказали в пресс-службе администрации города Тюмени.

Там попросили пользователей автомобильных дорог принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков.

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону МКУ «Тюменьгортранс» 68-84-35.

ИСТОЧНИК KP.RU

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