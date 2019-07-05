2019-07-05T08:11:05+03:00
Экономика

Директор тюменской стройфирмы высказался о возможной сделке с федеральным застройщиком

Ранее местные СМИ опубликовали информацию о продаже ТДСК
Вадим Бегун
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ТДСК не продается, заявил Щепелин.ТДСК не продается, заявил Щепелин.Фото: Ольга Крыльцова
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Директор известной строительной фирмы "ТДСК" Николай Щепелин сообщил журналистам, что не намерен продавать свое предприятие. Он предположил, что возможно просто кому-то мешает на рынке.

По словам Щепелина, в последнее время в Тюмени ходит много слухов о продаже его предприятия крупному федеральному застройщику.

– Было написано, что ТДСК продают за миллиард рублей, но это смешно! Что для такой фирмы с ее объемами один миллиард? Я считаю, что кому-то мы на рынке мешаем и сегодня таким поведением нас стараются выбить из колеи, отсечь от нас покупателей которые берут квартиры и сделать так, чтобы к нам никто не шел, – отметил директор фирмы, заявив, что не собирается продавать предприятие, на которое «положил всю жизнь».

– Из полуразрушенного предприятия мы создали флагман домостроения не только Тюменской области, но и России. Сегодня это полный комплекс работ: от покупки земельных участков до передачи ключей от готовых квартир. Мы единственная фирма в Тюменской области которая на протяжении последних семи лет торгует готовым жильем, – заметил Николай Щепелин, добавив, что только за 2018 год компания ввела более 250 тысяч квадратных метров площадей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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