«Анну» в Тюмени покажут за один день до официальной премьеры в России

СЕГОДНЯ 16:00 2019-07-04T16:00:45+03:00

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Кинотеатр «Киномакс» совместно с «Авторадио Тюмень» приглашают тюменцев на предпремьерный показ фильма «Анна» с Сашей Лусс, Хелен Миррен, Александром Петровым и Люком Эвансом в главных ролях. Специальный сеанс фильма состоится 10 июля в 19.00. Причём сначала состоится развлекательная программа с розыгрышем призов, а затем состоится и показ самой картины.

Фильм рассказывает историю бедной девушки-наркоманки Ани Полятовой, которая вместе со своим бойфрендом Петром собирается завербоваться в ряды ВМФ СССР. Она открывает свой компьютер-лэптоп, заходит на сайт Советского ВМФ и заполняет стандартную форму, говоря о том, что в детстве училась в военной академии в Омске. Но Петя против – он предлагает ограбить первый в Москве банкомат. Но компания попадается на глаза милиции и попадает в тюрьму…

Вы можете выиграть билеты в группе кинотеатра «Киномакс» или в группе «Комсомольской правды – Тюмень». Удачи!

ИСТОЧНИК KP.RU