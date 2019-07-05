Тюменские пенсионеры подают обращения на повышение пенсии

СЕГОДНЯ 05:40 2019-07-05T05:40:02+03:00

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В этом году 69 пожилых тюменцев подали обращения в Пенсионный фонд для пересмотра своих пенсий. В прошлом году таких было 261.

– Количество массовых рассылок в органы власти местного самоуправления увеличилось. При каждом обращении мы пересматриваем дело, ищем способы увеличить пенсию, делаем дополнительные запросы в организации, – рассказала управляющая отделением Пенсионного фонда по Тюменской области Алефтина Чалкова.

Она отметила, что обращение в любое государственное учреждение можно подать совершенно бесплатно. Дело в том, что ряд организаций по оказанию юридической помощи предлагали тюменским пенсионерам содействие в перерасчете пенсий. Пользуясь юридической неграмотностью, сотрудники готовят от их имени заявления в различные государственные учреждения, при этом за подготовку обращения пожилые люди платят немаленькие суммы.

На круглом столе, где обсуждался этот вопрос, представители Роспотребнадзора по Тюменской области назвали две таких фирмы, офисы которых находятся в областном центре. Это «Префект» и «Центр правовой поддержки».

ИСТОЧНИК KP.RU