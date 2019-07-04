В Тюмени часть улицы Самарцева закроют на неделю

СЕГОДНЯ 15:46 2019-07-04T15:46:43+03:00

Часть улицы Самарцева в Тюмени перекроют на неделю. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.

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В Тюмени, начиная с завтрашнего дня и до 12 июля, временно ограничат движение транспортных средств на улице Самарцева в районе пересечения с улицей Южной.

– Автомобилям запретят ездить там в связи с аварийными работами на подземных коммуникациях, – уточнили в пресс-службе администрации города Тюмени.

Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.

Там добавили, что ремонтируемый участок можно объехать по улицам Сибирской, Южной и Совхозной.

В департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени попросили пользователей автомобильных дорог учесть информацию при выборе маршрута, заранее его планировать и внимательно следовать указаниям дорожных знаков.

ИСТОЧНИК KP.RU