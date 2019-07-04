В Тюмени часть улицы Самарцева закроют на неделю
В Тюмени, начиная с завтрашнего дня и до 12 июля, временно ограничат движение транспортных средств на улице Самарцева в районе пересечения с улицей Южной.
– Автомобилям запретят ездить там в связи с аварийными работами на подземных коммуникациях, – уточнили в пресс-службе администрации города Тюмени.
Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
Там добавили, что ремонтируемый участок можно объехать по улицам Сибирской, Южной и Совхозной.
В департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени попросили пользователей автомобильных дорог учесть информацию при выборе маршрута, заранее его планировать и внимательно следовать указаниям дорожных знаков.
ИСТОЧНИК KP.RU