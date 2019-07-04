Тюменец чуть не лишился дорогой иномарки из-за долгов по алиментам

СЕГОДНЯ 15:25 2019-07-04T15:25:15+03:00

Мужчина выплатил всю сумму за один день

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Житель Тюмени чуть не лишился «Мазды-6». Дело в том, что у него скопился большой долг по алиментам. Приставы пришли, чтобы арестовать машину.

– Мужчина задолжал своему ребенку алиментов на общую сумму 94 тысяч рублей. Было решено наложить арест на его «Мазду-6». Такого поворота событий он явно не ожидал, ведь долг после развода копился, а платить он не торопился, – рассказали в пресс-службе управления ФССП по Тюменской области.

Также там выяснили, что у жителя областного центра имеются обязательства перед бывшей супругой. Ране суд вынес постановление о возмещении ей более шестисот тысяч рублей за раздел совместно нажитого имущества. Своих денег экс-супруга так и не дождалась.

Тюменец быстро нашел всю сумму долга по алиментам, выплатив ее в тот же день. Для возмещения раздела имущества приставы направили документы работодателю должника. Теперь с зарплаты автомобилиста будут ежемесячно снимать деньги в счет бывшей жены.

ИСТОЧНИК KP.RU