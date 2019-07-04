2019-07-04T14:03:43+03:00
Происшествия

Члена банды, убившей восемь человек, этапировали в Тюмень

Группировка в 90-е совершала разбойные нападения
Вадим Бегун
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Пойман еще один член опасной тюменской банды.Пойман еще один член опасной тюменской банды.Фото: Ольга Крыльцова
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В Московской области задержан член тюменской банды, которая в 90-е годы промышляла разбойными нападениями. На их счету восемь убийств.

– 11 человек из группировки уже отбывают свое наказание. Еще двое были объявлены в федеральный розыск. И вот одного из них удалось задержать на территории Московской области, его этапировали в следственный изолятор Тюмени. Мужчине предъявлено обвинение в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве рассказали, что банда из 13 человек была организована в 1994-1995 годах. С 1995 по 2003 годы члены группировки совершили 26 вооруженных разбойных нападений на граждан и организации. Убили 8 человек, четверо граждан получили огнестрельные ранения. Злоумышленники похищали денежные средства и автомобили.

– 29 января 2003 года они напали на инкассаторов, перевозивших денежные средства из аэропорта в один из коммерческих банков города Тюмени. Во время перестрелки был убит сотрудник ГИБДД, второго они ранили, – дополнили в пресс-службе.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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