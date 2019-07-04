Подруга жены похитила у тюменца золотые украшения на крупную сумму

СЕГОДНЯ 12:11 2019-07-04T12:11:27+03:00

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У тюменца похитили золотые украшения на 160 тысяч рублей. Оказалось, что преступницу он сам пускал в свой дом.

В городскую полицию поступил звонок от местного жителя. Мужчина сообщил, что у него украли изделия из золота.

– Выяснилось, что частным гостем в квартиру заявителя была подруга жены. Так, девушка на протяжении длительного времени совершала хищение золотых украшений, которые находились в шкатулке в комнате. В скором времени пара обнаружила пропажу имущества. Со слов потерпевшего, стоимость похищенного составляет 160 000 рублей. Злоумышленница сдала золото в ломбард, полученные денежные средства потратила на личные нужды, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Там добавили, что 21-летняя тюменка была задержана. Полицейским она сообщила, что похищала имущество постепенно – для того, чтобы друзья быстро не обнаружили пропажу. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Девушке грозит до 5 лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU