2019-07-04T11:44:39+03:00
Здоровье

В двух тюменских районах появятся пункты с дежурными врачами

Скорая будет быстрей приезжать к пациентам
Вадим Бегун
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Тюменская скорая будет приезжать быстрее. Фото - пресс-служба Правительства Тюменской области.Тюменская скорая будет приезжать быстрее. Фото - пресс-служба Правительства Тюменской области.
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В тюменских районах Мыс и Матмасы установят несколько пунктов, где будут находиться скорые и дежурить врачи. Это позволит добираться к пациентам, жизнь которых находится под угрозой, быстрее.

Губернатор Тюменской области Александр Моор посетил тюменскую станцию скорой медицинской помощи и ознакомился с ее работой. В ходе визита ему сообщили, что есть ситуации, когда к пациенту невозможно оперативно добраться из-за отдаленности места его нахождения или загруженности дорог.

Для решения этой проблемы мэр дал поручение подобрать модули или свободные помещения для дислокации бригад в районах, где на сегодняшний день таких подстанций нет.

– В Тюмени надо установить как минимум два пункта, где бы находились автомобили и дежурили врачи. Это районы Матмасы и Мыс, – сообщил Моор. По его словам, в этом году автопарк скорой помощи пополнится 35 машинами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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