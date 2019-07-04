Тюменец ограбил 90-летнюю пенсионерку, приставив к ее шее ножницы

СЕГОДНЯ 11:22 2019-07-04T11:22:27+03:00

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Житель Омутинского района ночью проник в дом пожилой женщины и приставил к ее шее ножницы. Пенсионерка сразу же отдала все сбережения.

В полицию обратилась 90-летняя пенсионерка. Она заявила, что неизвестный пробрался в ее дом и похитил девять тысяч рублей.

– Выяснилось, что ночью подозреваемый пришел к женщине, чтобы занять у нее денег, однако дверь была заперта. Тогда он разбил окно и пробрался в сени, но пенсионерка все равно не открывала. Подозреваемый стал стучать в окно дома, а когда пожилая женщина его открыла, он пробрался через него в комнату, – рассказали подробности в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Там добавили, что преступник стал требовать деньги, приставив к шее потерпевшей ножницы. Она отдала ему девять тысяч рублей.

Позже полицейские задержали 37-летнего местного жителя. Безработный, неоднократно судимый мужчина признал свою вину. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU