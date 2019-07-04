2019-07-04T11:22:27+03:00
Происшествия

Тюменец ограбил 90-летнюю пенсионерку, приставив к ее шее ножницы

Возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменец угрожал 90-летней пенсионерке ножницами. Фото - pixabay.com.Тюменец угрожал 90-летней пенсионерке ножницами. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

Житель Омутинского района ночью проник в дом пожилой женщины и приставил к ее шее ножницы. Пенсионерка сразу же отдала все сбережения.

В полицию обратилась 90-летняя пенсионерка. Она заявила, что неизвестный пробрался в ее дом и похитил девять тысяч рублей.

– Выяснилось, что ночью подозреваемый пришел к женщине, чтобы занять у нее денег, однако дверь была заперта. Тогда он разбил окно и пробрался в сени, но пенсионерка все равно не открывала. Подозреваемый стал стучать в окно дома, а когда пожилая женщина его открыла, он пробрался через него в комнату, – рассказали подробности в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Там добавили, что преступник стал требовать деньги, приставив к шее потерпевшей ножницы. Она отдала ему девять тысяч рублей.

Позже полицейские задержали 37-летнего местного жителя. Безработный, неоднократно судимый мужчина признал свою вину. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В двух тюменских районах появятся пункты с дежурными врачами
Более шести тысяч малышей родилось в Тюмени за полгода
Рабочие по ночам ремонтируют тюменскую кольцевую автодорогу
В Тюмени мужчина облил бензином пожилую мать, требуя переоформить дом
Тюменец лишился дара речи, проиграв в онлайн-игре
Спасатели разрешили тюменцам купаться на одиннадцати пляжах
В Тобольске на берегу Иртыша появится Центральный парк
Прокурор Тюменской области переезжает в Санкт-Петербург
Пойман тоболяк, избивший до смерти женщину у Вечного огня
Фото: полиция задержала подозреваемых, устроивших перестрелку в тюменском ТРЦ
Робот-хирург прооперировал почти 600 пациентов в Тюмени
Банк УРАЛСИБ продолжил автокредитование по программам с господдержкой «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»
В Тюмени сегодня отключат несколько светофоров
Тюменке, совравшей полицейским о краже ее телефона, грозит тюрьма
Тюменцам расскажут, как уберечь ребенка от падения из окна
Погода на 4 июля в Тюмени: дождь будет идти целый день
Тюменский торговый центр возобновил работу после произошедшей в нем стрельбы
Банда, устроившая перестрелку в тюменском ТРЦ «Кристалл», попала на видео