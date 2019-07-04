В Тюмени мужчина облил бензином пожилую мать, требуя переоформить дом
Житель Тюмени облил свою мать горючей смесью. На протяжении длительного времени он просил у нее переоформить дом.
В областном центре возбуждено уголовное дело в отношении 55-летнего тюменца, который обвиняется в покушении на убийство.
– Вчера около четырех часов дня между родственниками произошел очередной конфликт. Ранее на протяжении длительного периода времени сын требовал у матери, чтобы она переоформила дом. Вот и в этот раз, получив очередной отказ, он облил ее горючей смесью и, угрожая убийством, дал ей время на раздумье. Но пенсионерке удалось воспользоваться моментом и выбежать из дома. О случившемся она рассказала соседке, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.
В ведомстве уточнили, что мужчина задержан. В ближайшее время в отношении него будет решен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU