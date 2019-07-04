В Тюмени мужчина облил бензином пожилую мать, требуя переоформить дом

СЕГОДНЯ 10:23 2019-07-04T10:31:14+03:00

Тюменец хотел иметь собственный дом, ради него он пошел на преступление. Фото с места происшествия предоставлено пресс-службой Следственного комитета по Тюменской области.

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Житель Тюмени облил свою мать горючей смесью. На протяжении длительного времени он просил у нее переоформить дом.

В областном центре возбуждено уголовное дело в отношении 55-летнего тюменца, который обвиняется в покушении на убийство.

– Вчера около четырех часов дня между родственниками произошел очередной конфликт. Ранее на протяжении длительного периода времени сын требовал у матери, чтобы она переоформила дом. Вот и в этот раз, получив очередной отказ, он облил ее горючей смесью и, угрожая убийством, дал ей время на раздумье. Но пенсионерке удалось воспользоваться моментом и выбежать из дома. О случившемся она рассказала соседке, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что мужчина задержан. В ближайшее время в отношении него будет решен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU